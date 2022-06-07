Россия уменьшила экспорт алмазов

Если речь идёт о цифрах, проще всего проиллюстрировать на примере Индии. Так, за первые три месяца 2022 года Россия поставила туда 718 000 карат драгоценных камней против 1 300 000 тонн в аналогичном отрезке минувшего года. Между тем если брать денежный эквивалент, то в марте он вырос на 27 процентов и составил 78 миллионов долларов.
Объёмы отгрузок в Европу также снизились. К примеру, в страны ЕС в марте было поставлено полтора миллиона карат, что почти в 3 раза меньше показателей 2021 года. Но выручка при этом поднялась со 162 до 185 миллионов долларов.
Между тем, российская алмазная группа «Алроса» является фигурантом санкционных списков Евросоюза, Великобритании и США. За океан прямой импорт запрещён, однако это не исключает обработку камней в других странах.
Индию санкции не затронули, но возникла другая проблема – проведение расчётов.
Между тем, эксперты полагают, что цены на алмазы будут расти на фоне сокращения добычи и введённых глобальных санкций. Ведь за последние 20 лет новых полноценных месторождений с полноценной инфраструктурой так и не появилось. В свою очередь некоторые шахты вынуждены были закрыться.
Впрочем, аналитики предполагают, что уровень добычи «Алроса» не упадёт. Кроме того, стабильно сохраняется спрос на инвестиционные бриллианты, что также стимулирует функционирование отрасли.
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