Спикер МО РФ Конашенков на вечернем брифинге объявил об освобождении Святогорска

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6 июня 2022, 18:47

Минобороны РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков провёл вечерний брифинг для представителей СМИ в понедельник, 6 июня. Среди прочего военный отметил практическое завершение освобождения города Северодонецк.

Спикер оборонного ведомства отметил, что радикальные военизированные группировки Украины подорвали мост через Северский Донец в районе села Богородичное (ДНР) и поставили заградотряд, чтобы не дать подразделениям ВСУ отступить.

Конашенков подчеркнул, что российские подразделения надавили на отрезанные подрывом моста от основных сил и снабжения остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Живая сила бросила в панике военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья.

Отмечается, что порядка 80 солдат ВСУ перебрались вплавь через реку. Российские военные не открывали по ним целенаправленный огонь.

«Отказ украинских военнослужащих защищать никому не нужный киевский режим во главе с националистами расценивается как единственно правильный поступок, а не трусость. Тем самым все они спасли свои жизни», − подытожил выступление Конашенков.

Командование ВС России обязуется обеспечить всем добровольно сложившим оружие украинским военнослужащим и участникам подразделений территориальной обороны достойное обращение и возвращение к своим семьям.