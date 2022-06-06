Президент Вучич выразил недовольство балканским соседям за отмену визита Лаврова в Сербию

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6 июня 2022, 18:20

Александр Вучич, президент Сербии, Kremlin Pool/ Global Look Press

Сербский президент Александр Вучич заявил о возмущении отказом Болгарии, Северной Македонии и Черногории пропустить самолёт министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что повлекло отмену визита российского политика в Белград.

Своё мнение глава Сербии высказал на встрече с российским послом в Сербии Александром Боцан-Харченко.

«Президент Вучич выразил неудовольствие в связи с обстоятельствами, которые препятствовали приезду главы российской дипломатии Лаврова», − отметили в сообщении сотрудники пресс-службы сербского лидера по итогам встречи.

Тем не менее, Вучич настаивает, что Белград и далее намерен вести политику независимости и самостоятельности в принятии решений. В завершении выступления сербский лидер уточнил, что страна «продолжит соблюдение военного нейтралитета».

Как сообщалось ранее, глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что ему жаль страны, которые выступили в роли «подпевал» Западу в ситуации с его визитом в Сербию.