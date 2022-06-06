Independent: в Великобритании вводят ограничения на использование воды и электричества

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6 июня 2022, 17:19

КРАН С ДУШЕМ, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

Жители Великобритании получили от властей меры по экономии на ресурсах и потреблении ввиду резкого роста инфляции. Лондон связывает кризисные явления с началом военной спецоперации ВС России на Украине. Ведь после этого Запад ввёл антироссийские санкции и запретил импорт продуктов из России и Белоруссии.

Аналитики британской Independent подсчитали, что семья из четырех человек в качестве экономии вынуждена принимать душ раз в неделю.

Одновременно граждане Великобритании лично отмечают самое большое падение уровня жизни в стране за последние за 40 лет.