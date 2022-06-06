В порт Стокгольма прибыла группировка кораблей НАТО под руководством американского УДК LHD 3 Kearsarge

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6 июня 2022, 15:48

Корабль ВМС США/ из открытых источников

В порт столицы Швеции прибыла на учения BALTOPS-22 группировка кораблей НАТО во главе с американским УДК LHD 3 Kearsarge. Манёвры пройдут в акватории Балтийского моря с 5 по 17 июня.

Участие в них помимо Соединённых Штатов примут войска Бельгии, Болгарии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Турции, Финляндии и Швеции.

В учениях будут участвовать более 4 тысяч человек из военно-морских, воздушных и сухопутных войск, более 60 самолетов и 40 кораблей различных классов.

Ранее стало известно, что Российская Федерация заинтересована в переговорах с Соединенными Штатами по ядерному оружию, но в нынешних условиях их продолжение маловероятно. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.