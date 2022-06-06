США опасаются усиления влияния Китая в Индо-Тихоокеанском бассейне

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6 июня 2022, 15:05

КНР является ведущим торговым партнёром стран региона, поэтому может воспользоваться ситуацией и подчинить их. Чтобы удержать доминирующие позиции Америки, Уэнди Шерман, заместитель госсекретаря, посетит Вьетнам, Южную Корею, Лаос и Филиппины в ближайшее время. Турне предполагает укрепление взаимоотношений в сфере геополитики, экономики и торговли. Ранее с той же целью Джо Байден встречался с лидерами Японии, Австралии, Индии.



Уэнди Шерман предстоит решить несколько вопросов, чтобы продемонстрировать поддержку и защиту от экспансии Китая. Планируется устранить разногласия между Токио и Сеулом, а также отстоять интересы Филиппин в акватории Южно-Китайского моря. Вьетнам интересует США с точки зрения переноса туда некоторых крупных производств. В частности, промышленных мощностей компании Apple, которые простаивают из-за политики нулевой терпимости к коронавирусу в КНР.



Западные эксперты оценивают «китайскую угрозу» для региона сейчас как маловероятную. Они считают, что действия России на Украине продемонстрировали опасность и несостоятельность непродуманных акций. Поэтому Китай, для Компартии которого крайне важно сохранить уровень жизни населения и международные позиции, сейчас должен сосредоточиться на наращивании военной и экономической мощи. Соответственно, попытки КНР воссоединиться с Тайванем и расширить влияние на другие регионы откладываются на несколько лет.



