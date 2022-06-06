Президент Турции анонсировал новую военную спецоперацию, которая может ухудшить отношения с Ираном

Целью Эрдогана является взятие под контроль городов Тель-Рифат и Манбидж на севере Сирии. Согласно официальной информации, это необходимо для расширения буферной приграничной зоны в целях безопасности Турции. Тегеран обеспокоен намерениями турецких властей, так не заинтересован в присутствии сирийских повстанцев возле Алеппо.
Ранее ситуация в регионе была стабилизирована благодаря соблюдению астанинских соглашений, теперь она находится под угрозой из-за территориальных претензий Турции. Захват турками населённых пунктов Манбидж и Тель-Рифат откроет сирийским повстанцам путь к городу Алеппо. Соответственно, будут затронуты интересы проиранских иррегулярных формирований шиитов.
Напряжённость между Анкарой и Тегераном усугубляется параллельным проведением ещё одой турецкой спецоперации в северных районах Ирака. Там армии Турции противостоят леворадикалы Рабочей партии Курдистана, а сам конфликт потенциально входит в сферу военной ответственности Ирана. Американские эксперты заявляют, что трёхсторонний механизм урегулирования ситуации в регионе, сформированный с участием России, находится под угрозой, как и иранско-турецкое сотрудничество в целом.
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