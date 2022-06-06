Пушков: Украину не хотят видеть в Евросоюзе, так как Киев может привести к подрыву его дееспособности

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6 июня 2022, 11:57 Источник: Свободная пресса

Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

На Западе не хотят видеть Украину в Европейском союзе по ряду причин, их перечислил политик Алексей Пушков. Сенатор Пушков в соцсетях пояснил свое мнение тем, что Украина элементарно не отвечает требованиям к кандидатам в Евросоюз, также есть финансовая проблема, - сообщает "Свободная пресса".

Он отметил, что "промежуточное" членство в ЕС для Украины выглядит попыткой стран Запада показать поддержку Киеву, но в то же время не пуская эту страну в объединение европейских стран.

"Брать ответственность за нее в большинстве государств Евросоюза явно не хотят: Украина внутри ЕС может привести к резкому обострению противоречий и подрыву его дееспособности, не говоря уже о финансовой стороне дела. Кроме того, Украина банально не отвечает требованиям к кандидатам в ЕС", - написал политик в своем Telegram-канале.

Пушков также в соцсетях заметил, что Европа начинает уставать от беженцев из Украины, уже недовольство выразила Болгария.