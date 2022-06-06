Турция расширяет экономическое сотрудничество с Киргизией

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6 июня 2022, 11:27

В Киргизии назревают серьёзные экономические трудности, Турция хочет воспользоваться ситуацией. На конец июня запланирована встреча глав обеих стран с целью расширения сотрудничества. В Бишкеке пройдут заседания по поводу взаимоотношений тюркоязычных государств и стратегического сотрудничества. Ожидается также создание совместного фонда развития.



Стратегической целью визита Эрдогана в Киргизию является увеличение годового товарооборота между странами до $1 млрд с перспективой его дальнейшего роста. Сейчас он составляет $836 млн, причём на долю турецкого экспорта приходится большая часть – 749,5 млн. Поставляя в Турцию сельхозпродукцию, хлопок, руду, Киргизия закупает в ответ продукцию лёгкой промышленности, а также БПЛА. Основной экономический партнёр Бишкека сейчас – Москва: товарооборот по итогам прошлого года составил $2,5 млрд, почти треть ВВП Киргизии составляют денежные переводы от трудовых мигрантов из РФ.



Трудовая миграция является ключевым аспектом российско-киргизского сотрудничества. До пандемии она активно развивалась, так как одновременно увеличивались население Киргизии и спрос РФ на иностранную рабочую силу. Теперь из-за геополитических проблем приток мигрантов в Россию уменьшился, а киргизские аналитики прогнозируют рост бедности в стране. В этой ситуации Турция решила усилить своё влияние в Центральной Азии. Киргизия перспективна с точки зрения ресурсов и военного сотрудничества, к тому же турецкие власти беспокоит возрастание экономической роли Китая в регионе.



