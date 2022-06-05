В Германии заговорили об усиленном вооружении

Аргументы Недели → В мире 13+

5 июня 2022, 21:59 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Ещё совсем недавно в ФРГ сама идея о ядерном усилении считалась нелепой и странной, но сейчас правительство и местные жители своё мнение кардинально изменили. Сегодня уже более половины немцев выступает против вывода американского арсенала. 20% же полагают, что Германия должна иметь собственное ядерное оружие «в европейских рамках». Именно эти результаты были показаны опросом, проведённым социологической службой Infratest dimap по заказу телеканала ARD.

Вошедшие в новое правительство партии, несмотря на свои предвыборные пацифистские заявления, практически сразу же (ещё в конце 2021 года) договорились, что будут закупать новые самолёты для бундесвера. Эти же самолёты должны будут доставить бомбы к вероятным целям. В марте было принято решение, что такими аппаратами станут американские F-35, а деньги на их покупку планируется потратить из одобренного на днях бундестагом стомиллиардного пакета, предназначенного для перевооружения войск.

Почувствовав поддержку населения, местные политики вполне могут решиться на судьбоносный шаг – попытаться создать мощный ядерный арсенал Евросоюза, к которому ФРГ будет иметь доступ. Одним словом, правительство современной Германии сделало свой выбор в пользу усиленного вооружения.