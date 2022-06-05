Washington Post: Байден смог успокоить запаниковавших от успехов России в Донбассе союзников из ЕС

Аргументы Недели → В мире 13+

5 июня 2022, 11:32

Джо Байден, фото: CNP/AdMedia, globallookpress.com

Лидеры стран Европейского союза запаниковали из-за успехов Вооруженных сил Российской Федерации в Донбассе. Президенту Соединенных Штатов Джозефу Байдену с трудом удалось успокоить паникующих союзников из Европы.

Издание Washington Post отметило, что итогом стало принятие на этой неделе в Брюсселе шестого пакета санкций, в которые включен запрет на поставки российской нефти морским путём и поставки Германией Киеву средств ПВО и танков.

Колумнист Дэвид Игнатиус в статье в Washington Post (WP) отметил, что успехи российских войск на поле боя пугали и президента США.