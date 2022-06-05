Bild: глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила об угрозе прослушивания политиков и госслужащих со стороны спецслужб России

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5 июня 2022, 10:34 Источник: РБК

Нэнси Фезер, фото: IMAGO/Chris Emil Janssen, globallookpress.com

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила о том, что Федеральное ведомство по охране конституции страны обратило внимание политиков и госслужащих на риск прослушивания по стороны спецслужб России.

Глава германского МВД пояснила со ссылкой на ведомство, что риски угрозы прослушивания существуют в некоторых районах, в том числе в правительственном квартале.

Нэнси Фезер полагает, что "риск прослушивания и опасность несанкционированной утечки данных реальны и их нельзя недооценивать", - сообщает издание Bild.

В ФРГ правительственный квартал находится в центре Берлина. На его территории расположены здания ведомства федерального канцлера и МИД ФРГ.

По информации Фезер, Россия ведет «гибридную войну», и германские власти вынуждены действовать для того, чтобы защититься. Как объяснила глава МВД ФРГ, "именно поэтому немецкие власти выслали из российского посольства в Берлине 40 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами".