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Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов предложил конфисковать имущество сбежавших сотрудников СБУ и судей

, 09:14 Источник: ТАСС

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов предложил конфисковать имущество сбежавших сотрудников СБУ и судей
фото из соцсети ВКонтакте

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов огласил идею арестовать имущество украинских силовиков, которые сбежали после начала специальной военной операции Вооруженных сил России, и судей, которые выносят незаконные политически мотивированные решения.

ТАСС цитирует слова Стремоусова, который сказал:  "Есть предложение инициировать арест имущества, которое награбили у народа Украины в Херсонской области сбежавшие сотрудники СБУ, и судей, которые принимают незаконные решения".

Замглавы ВГА региона предложил максимально инициировать выдачу конфискованного имущества силовиков многодетным семьям, малообеспеченным людям. "Вот это будут правильные санкции", - считает Стремоусов.

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