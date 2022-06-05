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Глава Саксонии Кречмер: Германия пока не может отказаться от российского газа

, 09:40 Источник: РИА Новости

Глава Саксонии Кречмер: Германия пока не может отказаться от российского газа
Saxony, Dresden: Michael Kretschmer/dpa/globallookpress.com

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер выступил против прекращения закупок российских энергопродуктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Кречмер считает, что власти ФРГ обязаны обеспечить стране не замедление темпов экономического роста, а избежание рецессии. По мнению премьер-министра Саксонии, отказ от российского газа в данной ситуации нерационален, поскольку основной объём СПГ Германия получала от России 

«Прежде чем мы выйдем из договоров о поставке, необходимо обеспечить надежное энергоснабжение», — заявил он.

Также Кречмер добавил, что цены на энергоресурсы для рядовых потребителей и предприятий увеличились от 80% до 100%. 

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