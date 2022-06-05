Нурсултан Назарбаев проголосовал на референдуме по поправкам в конституцию Казахстана

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5 июня 2022, 08:54 Источник: РИА Новости

Нурсултан Назарбаев, фото: Кalizhan Ospanov, globallookpress.com

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в воскресенье, 5 июня, проголосовал на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию республики.

Пресс-секретарь политика Айдос Укибай написал по этому поводу сообщение в Twitter и опубликовал фотографию голосующего Нурсултана Назарбаева около урны с бюллетенями: "Нурсултан Назарбаев проголосовал на общереспубликанском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".

Граждане Казахстана сегодня голосуют по вопросу внесения изменений в Конституцию страны, направленных на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев также уже отдал свой голос на избирательном участке.