Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

В Швецию на учения НАТО Baltops 22 по «сдерживанию» России прибыл американский авианосец USS Kearsarge и тысячи военных

, 07:45 Источник: Свободная пресса

В Швецию на учения НАТО Baltops 22 по «сдерживанию» России прибыл американский авианосец USS Kearsarge и тысячи военных
USS Kearsarge в Нью-Йорке 24 мая 2017 года, фото с сайта Википедия

В Швецию на учения НАТО Baltops 22 прибыл американский авианосец USS Kearsarge. В Стокгольме стартуют учения Североатлантического альянса по «сдерживанию» России, проинформировало издание The New York Times. Экипаж авианосца USS Kearsarge состоит из 2,4 тысячи человек.

Соответственно, в Швецию могли прибыть тысячи американских солдат. На борту авианосца также могут находиться 26 военных самолетов и вертолетов, - сообщает «Свободная пресса».

Вероятно, военнослужащие отработают задачи по морскому десантированию. Всего в маневрах НАТО Baltops 22, которые продлятся с 5 по 17 июня, задействуют военнослужащих из 16 стран.

По информации издания, учения начнутся в Стокгольме, а завершатся в Киле (ФРГ).

USS Kearsarge - десантный корабль класса Wasp ВМС США.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика

Политика