В Швецию на учения НАТО Baltops 22 по «сдерживанию» России прибыл американский авианосец USS Kearsarge и тысячи военных

В Швецию на учения НАТО Baltops 22 прибыл американский авианосец USS Kearsarge. В Стокгольме стартуют учения Североатлантического альянса по «сдерживанию» России, проинформировало издание The New York Times. Экипаж авианосца USS Kearsarge состоит из 2,4 тысячи человек.
Соответственно, в Швецию могли прибыть тысячи американских солдат. На борту авианосца также могут находиться 26 военных самолетов и вертолетов, - сообщает «Свободная пресса».
Вероятно, военнослужащие отработают задачи по морскому десантированию. Всего в маневрах НАТО Baltops 22, которые продлятся с 5 по 17 июня, задействуют военнослужащих из 16 стран.
По информации издания, учения начнутся в Стокгольме, а завершатся в Киле (ФРГ).
USS Kearsarge - десантный корабль класса Wasp ВМС США.