Байдена и его супругу пришлось эвакуировать после того как частный самолет нарушил закрытое воздушное пространство над городом

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4 июня 2022, 22:32 Источник: ТАСС

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл, Yuri Gripas/globallook.com

Президента США Джо Байдена и его супругу Джилл, отдыхающих в Рехобот-Бич, пришлось срочно эвакуировать в безопасное место после того, как частный самолет вошел в закрытую воздушную зону над городом. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Белого дома.

Как говорится в распространенном заявлении, небольшой частный самолет нарушил закрытое воздушное пространство, скорее всего по ошибке. «Не было никакой угрозы для президента или его семьи», - подчеркивается в документе. Отмечается также, что Байдены уже вернулись в свой дом.

Как сообщил представитель секретной службы, отвечающей за безопасность президента, Энтони Гульельми, у пилота оказался выключен радиоканал, поэтому он не реагировал на указания.

В свою очередь, телеканал Fox News рассказал, что из-за инцидента были подняты по тревоге два военных самолета. «Безопасным местом», куда эвакуировали чету Байденов, по данным канала, оказалась местная пожарная часть.