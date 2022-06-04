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4 июня 2022, 14:26 Источник: ТАСС

флаг России, Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/8834355/

В Луганске 12 июня торжественно отметят День России. Мэр города Манолис Пилавов сообщил о намерении принять активное участие в мероприятиях, в частности, спеть на центральной площади гимн РФ.

Манолис Пилавов подчеркнул, что в Луганске День России отмечают ежегодно. 12 июня, по словам градоначальника, тысячный хор исполнит гимн Российской Федерации, а потом – Луганской Народной республики. Мэр уточнил, что помнит еще слова гимна СССР, поэтому сейчас учит актуальный текст.

Манолис Пилавов заметил, что проведение праздничных мероприятий в Луганске осложняется невозможностью наладить работу точек общепита, поскольку многие жители города были мобилизованы.