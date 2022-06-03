Южная Осетия интеграцию с Россией поставила на паузу

Референдум о вступлении Южной Осетии в Российскую Федерацию откладывается. Нынешние власти страны считают неуместным поднимать вопрос об интеграции. РФ сейчас воюет с Западом, проблема присоединения территорий не актуальна. Так сказал новоизбранный президент Алан Гаглоев и осудил действия своего предшественника. Анатолий Бибилов, возглавлявший страну до 30 мая, настаивал на присоединении Южной Осетии к России.
Нынешние власти обвиняют предыдущие в популизме. «Почему Бибилов за пять лет ничего не сделал для вхождения в состав РФ?» Теперь звучат заявления о понимании ситуации и ратификации соглашения о двойном гражданстве. А ещё не хотят злить Грузию: там, несмотря на итоги военной операции 2008 года, всё ещё возлагают надежды на США.
Впрочем, грузинские власти официально заявили, что к Южной Осетии претензий не имеют. Местные эксперты полагают, что вопрос о присоединении Южной Осетии к России надо «подвесить». Это будет своеобразным стимулом для размышлений на тему вступления в НАТО и противостояния России.
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