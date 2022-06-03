Белорусская оппозиция формирует полк для свержения президента

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3 июня 2022, 17:46

Белорусская оппозиция не сдаётся: Тихановская призывает вступать Полк Кастуся Калиновского, работники детских садов против действующей власти.



Женщина из Мозыря, райцентра в Республике Беларусь, долгое время была подписана на экстремистские каналы в Telegram. Там размещались личные данные сотрудников силовых структур, а мозырянка оставляла оскорбительные комментарии под публикациями. Когда даму, работающую помощником воспитателя, арестовали, она мотивировала свои действия неустроенностью личной жизни. Апелляция к эмоциям не помогла: бывшей нянечке предъявлены обвинения по двум статьям УК РБ, она заключена под стражу.



Светлана Тихановская продолжает призывать европейских лидеров к усилению антибелорусских санкций. Её мужу, претендовавшему на президентскую должность, оставили в силе приговор после рассмотрения апелляции в минувшую среду. Он обвиняется в организации массовых беспорядков, разжигании социальной розни и вражды. На исправление белорусская судебная система дала господину Тихановскому 18 лет.



Оппозиционные силы сформировали так называемый Полк Кастуся Калиновского – радикальную организацию, поставляющую наёмников на Украину и собирающуюся свергнуть действующего президента РБ. Её участники начали открыто угрожать властям Белоруссии, прозвучали обещания убивать сотрудников правоохранительных структур. Представители МВД готовы к проявлениям агрессии от оппозиции: министр обороны сообщил, что в дополнение к действующей армии будет создаваться народное ополчение.



