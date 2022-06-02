Постпред РФ при ООН Василий Небензя: Запад совершает военное преступление, наводняя Украину оружием

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2 июня 2022, 23:23 Источник: ТАСС

Василий Небензя, Lev Radin / globallookpress.com

Постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил о том, что Запад в настоящее время совершает очередное военное преступление, наводняя Украину оружием, якобы для укрепления ее потенциала и противостояния России.

Небензя выступил с таким заявлением на заседании СБ ООН. Постпред России при ООН отметил, что "украинские каратели с помощью этого оружия обстреливают мирные жилые кварталы Донбасса, а делали они это восемь лет, убивая женщин, стариков и детей".

Он привел пример - США поставили на Украину британские дальнобойные гаубицы М-777, а накануне Международного дня защиты детей, 31 мая, от снарядов из этого орудия погибли пять человек в городе Макеевке.

Среди погибших - пятилетняя девочка Мира. Малышка сидела за столом в своем доме в Макеевке и играла в планшет. Снаряд попал в дом, в ребенка. Мира погибла на месте.

Небензя сообщил, что США объявили о планах поставить Украине системы залпового огня. Он уверен, что поставка приведет "к дальнейшей эскалации конфликта, о желании завершить который как можно скорее лицемерно заявляет Вашингтон".