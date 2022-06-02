Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс не намерен диктовать Украине условия переговоров с Россией

, 22:18

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс не намерен диктовать Украине условия переговоров с Россией
флаг НАТО, Wu Wei/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Североатлантический альянс не намерен диктовать киевским властям условия переговоров с Россией. В Вашингтоне состоялись переговоры генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг и президента США Джозефа Байдена.

По итогам встречи с главой Белого дома Столтенберг в четверг заявил о том, что он доверяет политическому руководству на Украине, которое сейчас должно принимать сложные решения, и помогать украинцам.

"Мы не должны решать или иметь решающее мнение по тому, что украинцы должны принимать, а что нет. Мы должны помогать им осуществлять свое право на самооборону", - цитирует генсека НАТО РИА Новости.

Как полагает Йенс Столтенберг, конфликты всегда заканчиваются за столом переговоров. Он отметил, что происходящее в ходе переговоров очень зависит от ситуации на земле, на поле боя.

"Мы должны помогать украинцам, чтобы они достигли лучшего возможного результата в этом конфликте", - заявил генсек НАТО.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Общество