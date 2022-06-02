Представитель НМ ДНР Басурин заявил, что через несколько дней будет закрыт котел, связанный с Лисичанском и Северодонецком

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2 июня 2022, 19:22 Источник: ТАСС

Эдуард Басурин, фото из соцсети

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в четверг заявил, что через несколько дней будет полностью закрыт котел, который связан с Лисичанском и Северодонецком.

В эфире телеканала "Россия 1" Басурин рассказал, что после этого подразделения ДНР и российских войск выйдут в район Артемовска. Он отметил, что процесс не ускоряется, просто бойцы ДНР и российской армии их сдерживают и потихоньку перемалывают те части, которые здесь находятся.

По информации Басурина, ВСУ пытались прорваться в районе Новомихайловки и Авдеевки, но эти атаки были отбиты, потери украинская сторона понесла "колоссальные". Он уточнил, что подразделения ДНР отразили три попытки прорыва украинских военных в районе Авдеевки и Новомихайловки - за прошедшую неделю две в Авдеевке, одна в Новомихайловке. Потери ВСУ при попытках прорыва в районе Авдеевки составили около 70 человек, три танка уничтожены. При попытке прорыва в районе Новомихайловки были убиты 15 украинских военных.