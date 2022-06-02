Легендарный бразильский футболист Пеле обратился к Путину из-за спецоперации на Украине

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2 июня 2022, 19:02 Источник: РБК

Пеле (в центре) и Путин, 2017 г., фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Легендарный бразильский футболист, «король футбола» Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) обратился к президенту РФ Владимиру Путину из-за специальной военной операции на Украине. В открытом письме Пеле вспомнил о встрече с Путиным в 2017 году и попросил его «остановить вторжение» на Украину.

Письмо Путину знаменитый футболист опубликовал в Instagram (соцсеть компании Meta, признанная в России экстремистской и запрещена, соцсеть блокируется). Бывший нападающий отметил, что не мог вообразить, что мир будет так разделен, как сегодня.

Пеле обратился к Владимиру Путину перед матчем сборных Украины и Шотландии по футболу, которые встречались в полуфинале плей-офф чемпионата мира 2022 года. Сборная Украины выиграла со счетом 3:1.

Пеле присутствовал на финальной жеребьевке ЧМ-2018 в России. Во время мундиаля Путин назвал своих любимых футболистов. Это советский вратарь Лев Яшин, аргентинский форвард Диего Марадона и Пеле.