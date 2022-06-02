Президент Эстонии Алар Карис сообщил, что эстонское правительство оказалось на грани развала

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2 июня 2022, 18:21 Источник: Интерфакс

Алар Карис, фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/globallookpress.com

Эстонский президент Алар Карис в четверг сообщил о распаде правящей в Эстонии коалиции. Карис заявил журналистам, что республика вступила в эпоху правления без коалиции, она распалась, хотя правительство пока действует.

Президент Эстонии рассказал, что сделал этот вывод после того, как входящая в коалицию партия Центра в среду, 1 июня, проголосовала вместе с оппозицией против утвержденного правительством закона о начальном образовании.

Он убежден, что сейчас республике срочно нужна правящая коалиция, "характеризующаяся волей к принятию решений и способностью принимать решения".

По словам Кариса, в последние дни он беседовал с лидерами парламентских партий и заключил, что "они понимают всю глубину государственного кризиса и ищут решения".

Эстонский лидер заметил, что это особенно важно, когда "вместе с союзниками по НАТО и Евросоюзу республика переживает худший за последние десятилетия кризис безопасности", вызванный действиями России в отношении Украины.

По его мнению, вероятно, "через три-четыре месяца будет видна эскалация социально-экономических проблем", когда счета за электричество и газ серьезно напрягут многих людей и поднимут вопрос о том, как им справляться с такими проблемами. Карис заявил о необходимости решить, за счет чего покрыть растущие расходы бюджета.

Он надеется, что парламентские партии проведут консультации, "которые вернут в Эстонию коалицию и правительство, способное ответственно выполнять работу государственного управления".