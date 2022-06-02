Александр Вучич заявил, что Сербия не станет направлять оружие на Украину

Сербский президент Александар Вучич в четверг заявил, что Сербия не будет направлять оружие на Украину. Вучич, выступая на трехдневном форуме Globsec в Братиславе, пояснил, что Сербия не желает быть стороной украинского конфликта.
Президент Сербии рассказал, что в пятницу у него запланировано посещение украинских беженцев. "Оружие мы не будем посылать на Украину, потому что нет хотим быть стороной войны. Мы не будем выбирать стороны в этой войне", - заявил Вучич.
Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович ранее заявил, что Белград готов оказать все виды гуманитарной помощи украинским гражданам и участвовать в восстановлении украинских городов.