Греция и Турция на грани серьёзного дипломатического конфликта

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2 июня 2022, 15:25 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Между Анкарой и Афинами уже много дней наблюдается обострение отношений. И хоть до угрозы вооружённого конфликта пока не доходит, дипломатическую ситуацию всё же нельзя назвать благоприятной.

В прошедший вторник глава турецкого МИДа Чавушоглу выдвинул ультиматум. Он заявил, что греческие острова в Эгейском море должны быть в ближайшее время демилитаризированы, а иначе возникнет вопрос об их принадлежности. Греки, в свою очередь, обвиняют турецкую сторону в провокациях и опасаются угроз на пограничных землях.

Не менее громогласно выступил глава партии турецких националистов Девлет Бахчели, близкий соратник действующего президента Эрдогана. «Украденное у нас имущество должно возвратиться», - сказал политик, имея в виду спорные территории в Эгеиде. Он также добавил, что это может быть сделано «полюбовно» или с применением силы. В МИД Греции отреагировали молниеносно. Глава ведомства господин Дендиас рассказал, что на все турецкие претензии Греция уже ответила в письме ООН «абсолютно обоснованно».

Также руководитель МИД греческой стороны призвал правительство Анкары «избегать оскорблений и постоянного обострения отношений». «Греция продолжит свой путь международного права, - заявил господин Дендиас. - Международного морского права, путь ООН, путь европейских и мировых ценностей. А Турция с такими позициями разоблачает сама себя. И это доказывает всем настроенным скептически, что мы правы, когда говорим, что Турция нам угрожает».