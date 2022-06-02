В Британии придумали специальную «растущую обувь»

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2 июня 2022, 11:59 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

В Великобритании выпустят специальную обувь, которая растёт вместе с ребёнком. Звучит очень странно и даже фантастично, но тем не менее, это правда. Обувь сможет увеличиться на 3.5 раза, прежде чем станет для владельца окончательно мала.

На данном этапе уже идёт работа над вариантами подошвы. Либо это будет гибкий материал, который можно будет растянуть или зафиксировать, либо особый раздвижной механизм, встроенный в кроссовок. Обувь должна поступить в продажу уже в следующем году.

По словам основателя бренда экообуви Pip&Henry Джеру Дудмал, это изобретение предназначено в первую очередь для снижения отходов. Она надеется на то, что это обеспечит экономию в деньгах для каждого семьянина. Как известно, обычная пара обуви от Pip&Henry сейчас стоит 60 фунтов стерлингов. Госпожа Дудмал полагает, что ботинки с подобными новшествами будут стоить на 20 фунтов дороже. По статистике, ребёнок нуждается в новой паре обуви каждые 4 месяца.