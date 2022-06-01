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Минобороны РФ: подразделения теробороны Украины оборудовали склад оружия в одном из лицеев Одессы

, 22:40 Источник: РИА Новости

Минобороны РФ: подразделения теробороны Украины оборудовали склад оружия в одном из лицеев Одессы
фото: pixabay.com

Подразделения территориальной обороны Украины оборудовали склад оружия и боеприпасов в Одессе в здании лицея (ул. Елисаветинская) оборудован склад оружия и боеприпасов.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что подразделениями теробороны в здании лицея оборудован склад оружия и боеприпасов, в районе общежития и школы № 56 (ул. Тенистая) оборудованы траншеи и развернут опорный пункт.

Генерал обратил внимание, что эвакуация мирных граждан из находящихся в этом районе Одессы жилых домов не проводилась. 


По информации Мизинцева, украинские боевики оборудовали в ДНР опорные пункты на территории школ и колледжа в Краматорске. В Минобороны РФ уточнили, что на территории машиностроительного колледжа (ул. Большая Садовая), общеобразовательных школ № 10 (ул. Хабаровская) и № 16 (ул. Леонида Быкова) боевиками подразделений ВСУ оборудованы опорные пункты, на прилегающей территории размещены бронетехника и крупнокалиберная артиллерия.

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