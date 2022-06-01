Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что спецоперация на Украине продлится долгое время

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1 июня 2022, 19:11

Госсекретарь США, фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду заявил, что специальная военная операция России на Украине продлится еще много месяцев, и Вашингтон будет продолжать поставки вооружения Киеву.

По информации главы американской дипломатии, в США считают, что боевые действия на Украине могут продлиться "еще много месяцев", признаков скорого окончания конфликта не видно. Блинкен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в американской столице назвал задачу США. По его словам, задача - обеспечить Украину необходимыми ей средствами для защиты от российской агрессии, для ее отражения - но также для того, чтобы ее позиции были максимально сильны на любых возможных переговорах с Россией.

Он также сообщил, что США регулярно адаптировали свою военную помощь Киеву, анализируя потребности вооруженных сил Украины на каждом конкретном этапе и заключил: "Мы намерены продолжать это делать".

Блинкен также рассказал, что Киев дал гарантии США не применять поставляемые реактивные системы залпового огня (РСЗО) по целям на территории России.