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Однопартиец Порошенко Синютка заявил, что Украина движется к диктатуре

, 18:47 Источник: РИА Новости

Однопартиец Порошенко Синютка заявил, что Украина движется к диктатуре
Олег Синютка

Однопартиец бывшего президента Украины Петра Порошенко Олег Синютка заявил, что Украина движется к диктатуре.

Депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка в среду в эфире телеканала "Еспресо" сказал, что Украина постепенно движется к диктаторской форме правления, предоставление депутатам права дистанционного голосования сделает парламент страны "карманным", так как такой он необходим в этой ситуации.

"Потому что очень важно, чтобы власти сегодня имели возможность манипулировать теми или иными решениями", - объяснил украинский парламентарий.

Синютка считает, что дистанционное голосование в Верховной раде Украины – это нарушение конституции страны, в которой указано, что заседание парламента должно проходить на улице Грушевского в Киеве, и парламентарии должны лично голосовать.
"...это опасность для страны. Это даже не желание монополизировать парламент", - пояснил Олег Синютка.

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