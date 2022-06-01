США по всему миру ведут масштабную биологическую войну с использованием животных и насекомых

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1 июня 2022, 17:58

Америка ведёт самую обширную программу по развитию биологического оружия, оцениваемую ежегодно в десятки миллиардов долларов. Причём финансирование идёт как по линии Пентагона, так и через бюджет Госдепартамента в лице Агентства международного развития, а также через различные неправительственные фонды в области медицины и фармакологии.



Главным идеологом и заказчиком является Пентагон, он же и исполнитель многих программ силами своих четырёх подразделений. Они являются идеологами по созданию новых видов боевых патогенов. Головным разработчиком биооружия является НИИ медицины инфекционных болезней армии США (USAMRIID) в Форт-Детрик, штат Мэриленд. Состоит из комплекса более чем 600 зданий. В его составе есть отдел специальных операций, осуществляющий биодиверсии. Именно в его функцию входит вброс боевых патогенов на территории проведения биодиверсии или в зоне ведения биологической войны. Именно он ответственен за вброс COVID‑19 сразу в нескольких местах планеты.



Работы по созданию нового и совершенствования уже существующего биооружия ведутся по двум главным направлениям. Первое – работа с той номенклатурой микроорганизмов, которая давно является смертельно опасной для человека, животных и растений. Вот неполный перечень: натуральная оспа, сибирская язва, чума, холера, вирусы Марбург, Эбола, Нипах, аргентинская геморрагическая лихорадка, боливийская геморрагическая лихорадка (вирус Мачупо), лихорадка Крым-Конго, туляремия, бруцеллёз, ку-лихорадка, вирус венесуэльского конского энцефалита, ботулинический токсин (ботулизм), стафилококковый энтеротоксин, лихорадка Ласса, жёлтая лихорадка, сап, мелиоидоз, орнитоз, сыпной тиф, лихорадка денге, лихорадка долины Рифт, фитофтороз картофеля, чума крупного рогатого скота, африканская чума свиней, болезнь Ньюкасла, птичий и свиной грипп…



Работа ведётся по усилению заразных и патогенных свойств. Например, проводятся исследования с целью возможности заражения ВИЧ воздушно-капельным путём, ведутся работы с вирусами Нипах, Эбола, Марбург, Крым-Конго, других видов геморрагических лихорадок, с туляремией и ещё рядом других смертельно опасных болезней. Эксперименты проводятся в USAMRIID, в лабораториях университетов и научно-исследовательских центров.



Культивируется мультирезистентный туберкулёз, то есть имеющий множественную устойчивость против лекарств. Туберкулёзные палочки искусственно делают устойчивыми против антибиотиков и других лекарств, поэтому эффективного лечения нет. Также культивируется мультирезистентный вирус кори, не поддающийся лечению. Он был испытан на территории Украины начиная с 2017 года и по сей день. Умирают даже 18-летние. Эксперименты над совершенствованием этих патогенов проводятся в USAMRIID.



В результате спецоперации на Украине получены убедительные доказательства об американском биооружии. Доказано, что американцы проводили опыты по заражению сибирской язвой, птичьим гриппом и АЧС через перелётных птиц; туляремией – через крыс. В районе Мариуполя, на Днепре и Дунае проводились опыты по заражению воды холерой. Вспышки холеры в Мариуполе с 2005 года, то есть от момента появления американских биолабораторий на Украине, стали ежегодными.



Речь о втором направлении – работе с теми микроорганизмами, которые являются неопасными или слабоопасными для человека. Цель – сделать их опасными с эпидемическим или пандемическим потенциалом. Пример – COVID-19. За основу этого вируса был взят коронавирус летучей мыши, который не заражал человека. Он был модифицирован с целью вызвать возможность заражения. Для этого с целью обхода иммунной защиты в него были вставлены 4 аминокислоты – фрагмент человеческого белка. За счёт этого в иммунной системе произошёл сбой распознавания: «свой-чужой», и вирус получил возможность проникновения в человеческие клетки. COVID-19 в принципе не может заразить летучих мышей, что говорит о его исключительно лабораторном происхождении.



Ещё одно направление – искажение или разрушение микробиома человека, то есть совокупности всех микробов, населяющих наши организмы. При этом полезные и необходимые микробы могут начать производить токсины, угрожающие организму. В этом случае стирается грань между химическим и биологическим оружием.



Работа по усилению опасных свойств микроорганизмов даёт возможность в случае заражения списать это на природные мутации. То есть можно вести биологическую войну без факта её объявления.



США в состоянии организовать голодомор в масштабе всей планеты, организовав пандемии для сельхозживотных и сельхозкультур. И в ряде мест они это практикуют. В арсенале есть чума крупного рогатого скота со смертностью практически 100%, африканская чума свиней (АЧС), смертность – 100%, фитофтороз картофеля, поражающая домашних птиц болезнь Ньюкасла, птичий и свиной грипп, различные виды болезней зерновых культур.



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