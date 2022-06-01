В Совбезе ООН никто не ставил вопрос об отправке миротворцев в Украину

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1 июня 2022, 17:50 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Совет Безопасности ООН пока не ставит вопрос об отправке миротворческой миссии на территорию Украины. Несмотря на идеи разных политиков и стран о вводе миротворческого контингента, среди предложений глобальной организации подобного ещё не звучало. «Полагаю, что слишком рано думать насчёт любого механизма, пока не будет достигнуто прекращение насилия», - заявил на пресс-конференции 26 мая Жан-Пьер Лакруа, заместитель генсека по миротворческим операциям.

Как рассказал СМИ представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, «всё зависит исключительно от Совета Безопасности». «Если вы говорите об операции по поддержанию мира», - заявил политик, «То её проведение должно опираться на резолюцию Совбеза ООН. Развёртывание любой миротворческой миссии требует, чтобы с соответствующей резолюцией согласились все члены СБ. Это означает, что члены, обладающим правом вето, не будут голосовать против этого». В МИД Бразилии, между тем, сообщили, что вопрос о необходимости запуска такой миссии в Украине никто в Совбезе не ставил. Но если это всё же когда-нибудь произойдёт, то отправку миротворцев может заблокировать Россия.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что «пока о миротворческой миссии ООН на Украине говорить едва ли уместно». Он также назвал такие рассуждения гипотетическими и совершенно беспочвенными.