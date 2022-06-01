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1 июня 2022, 16:44 Источник: rg.ru

Польша, г. Краков, фото: pixabay.com

Опрос польской газеты Myśl Polska показал, что поляки являются самой русофобской нацией в мире.

Результаты международного опроса опубликованы на официальном сайте издания Myśl Polska.

По информации газеты, вопрос об отношении к России и российским гражданам задавали в ходе исследования полякам в 52 странах Азии, Северной и Латинской Америке, в Европе.

87 процентов респондентов-поляков в той или иной степени негативно высказались о России, - сообщается на сайте "Российской газеты".

Издание отметило, что этот результат обошел даже украинцев, которые, якобы, показали 80 процентов. Газета Myśl Polska подчеркнула, что не совсем доверяет этим результатам и полагает, что антирусские настроения поляков рождаются по причинам исторического противостояния наших стран и наций.