НС ДНР: иностранных наёмников ни на кого менять не будут

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1 июня 2022, 14:51

Комбатанты в Донбассе/ стоп-кадр из оперативной съёмки

Республики Донбасса не будут обменивать на кого бы то ни было иностранных наёмников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины. Такое заявление сделала сегодня, 1 июня, председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

Действия комбатантов в Донбассе не подлежат ни одной международной конвенции, а значит они должны отвечать согласно всей строгости закона на той территории, которой причинили вред.

«Они действовали здесь как террористы, как нацисты, поэтому ни о каком обмене не может идти речи», − приводит слова Шишкиной ТАСС.

Ранее Генпрокуратура ДНР завершила расследование в отношении группы наёмников из Британии и Марокко. Все полученные материалы переданы в суд. К обвиняемым может быть применена высшая мера наказания, то есть смертная казнь.