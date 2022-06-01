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Минобороны РФ: российские силы ПВО уничтожили штурмовик Су-25 и вертолёт Ми-8 ВВС Украины

, 12:36

Минобороны РФ: российские силы ПВО уничтожили штурмовик Су-25 и вертолёт Ми-8 ВВС Украины
Самолёт, MOD Russia/ Globallookpress.com

За истекшие сутки силы российской ПВО уничтожили штурмовик Су-25 и вертолёт Ми-8 ВВС Украины. Одновременно ликвидированы семь боевых дронов. Информацию сообщает официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

 «Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один самолёт Су-25 Воздушных сил Украины в районе Сергеевки Донецкой Народной Республики и один вертолёт Ми-8 в районе Харькова», − приводит слова военного RT.

Сообщается также, что вблизи Малой Камышевахи и Каменки Харьковской области удалось перехватить две украинские ракеты РСЗО «Смерч».

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