В Израиле возникла перспектива скорого возвращения к власти «непотопляемого» Нетаньяху

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1 июня 2022, 11:56 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

В Израиле возможно возвращение к власти легендарного премьер-министра. Речь идёт конечно же о Биньямине Нетаньяху.

Экс-премьер объявил об официальном отказе поддерживать какой бы то ни было законопроект, являющийся инициативой правящей верхушки. К тому же за последние недели рейтинги «политического ветерана» стремительно пошли вверх. Это стало тревожным сигналом для действующего премьера Нафтали Беннета, который рискует потерять все силы. Потенциальное возвращение Нетаньяху в строй может переформировать всё, включая и диалог вокруг украинской ситуации.

Решение о том, что правительство более не получит поддержки со стороны оппозиции, приняли на встрече фракций блока, лояльного бывшему премьер-министру. Главной целью оппоненты правящего блока называют смену всего кабмина. «Неприятно видеть, как правительство тонет, и изо всех сил пытается не уйти под воду», - заявил Биньямин Нетаньяху. Он также отметил, что нынешняя верховная власть Израиля «не видит дальше собственного носа». Руководитель ШАС, партии религиозных сефардов, Арье Дери, поддержал данную точку зрения. Он заметил, что неправильно во всём потакать коалиции.

Доверие к верховному правительству Израиля испаряется на фоне череды серьёзных проблем внутренней безопасности. Недавний опрос, проведённый 12-м каналом, показал, что блок, близкий Нетаньяху, усилил свои позиции. Так если бы выборы состоялись прямо сейчас, он смог бы добыть 59 мандатов, в то время как правящая коалиция только 55. Социологическое исследование показало, что в случае новых парламентских выборов, партия Нетаньяху «Ликуд» имеет все шансы получить наибольшее число кресел – 35. На вопрос о том, чья фигура более предпочтительнее в качестве премьера, 46% отдали свои голоса за Биньямина Нетаньяху. Только 21% поддержали действующего лидера.