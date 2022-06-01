Призовую лошадь купили за большие деньги для выведения потомства, а она оказалась конем

Аргументы Недели → В мире 13+

1 июня 2022, 11:40

В Америке даже у лошадей возникают проблемы с половой принадлежностью. Фото: pixabay.com

В США ветеринары и владельцы шестилетней кобылы были шокированы, когда внимательно осмотрели животное. Разгорелся настоящий «гендерный скандал».

Лошадь по кличке Kept True принесла своим владельцам огромный доход, победив в нескольких заездах. Выигрышная кобыла приглянулась владельцам конезавода. Они отдали за нее немаленькую сумму в надежде, что лошадь нарожает не менее талантливое потомство.

Кобылу отправили на проверку, чтобы убедиться, что она может забеременеть. Тут-то и выяснилось, что у нее редкое генетическое заболевание, которое придает животному вид самки, хотя на самом деле у нее мужские XY-хромосомы, родить она, естественно, не может. Заводчики хотят отменить сделку, но прежние владельцы отказываются. Будут теперь судиться.