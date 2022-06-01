Совет Лукашенко раздеться и работать не поможет белорусской экономике

Александр Лукашенко провёл совещание по ситуации в белорусской экономике. Появился ещё и законопроект с комплексом мероприятий экономического содержания. Однако эксперты сомневаются в том, что всё задуманное приведёт к успеху.
Выступая на совещании, Лукашенко в очередной раз обвинил во всех бедах Запад в лице Вашингтона и его союзников. По словам белорусского лидера, именно они всеми силами стремятся дестабилизировать общество, сменить власть и даже конституционный строй в стране.
Далее Александр Григорьевич углубился в дела экономики. Он отметил, что многие предприятия столкнулись с искусственно созданными внешними барьерами (а точнее санкциями) практически на каждой стадии производственного цикла. Отдельно был сделан акцент на ситуации с калием и нефтепродуктами. И выход прозвучал нетривиальный – «раздеться и работать».
Но представители профсоюзов не разделяют такого оптимизма. Они отмечают, что после введения санкций нарушился не только товарооборот, но и были утрачены прежние рынки сбыта. Ожидается рост проблем и среди рабочих в виде массовых увольнений и существенного сокращения реального уровня доходов. Поэтому не исключено, что в скором времени ситуация может выйти за точку кипения и обернуться общественными волнениями.
Другие эксперты говорят о том, что в бедах Белоруссии виноваты не столько наложенные санкции, сколько неудачная модель государственного управления экономикой. В результате ни одна из стратегических задач не была успешно решена.
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