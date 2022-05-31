UkrLeaks: Боевики ВСУ нанесли удары по зернохранилищу в Рубежном

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31 мая 2022, 18:57

Горящее зернохранилище Рубежного/ стопкадр из сюжета

Автор проекта Центр расследований UkrLeaks Василий Прозоров представил очередное преступление украинской военщины против гражданского населения Донбасса. В недавно освобождённом Рубежном ВСУ ударами артиллерии подожгли зернохранилище.

На видеоролике журналиста вы можете видеть горящее зернохранилище в Рубежном.

«На фоне мировой истерии по поводу предстоящего голода и нехватки зерна, особенно, не Украине. Особенно цинично наблюдать вот эту картину. Это Рубежное, зернохранилище, ток. Вы видите, оно горит, свежее, совсем недавно взорвали. И прилёт был с украинской стороны. Посмотрите, там горит зерно. О чём мы говорим, какой голод», − с горечью отмечает Прозоров.

И в том же Рубежном Прозоров показал выдачу гуманитарной помощи жителям города российскими и республиканскими военными и волонтёрами.

Удалось посетить пункт выдачи гуманитарной помощи, организованный в Рубежном. Она происходит здесь регулярно, несмотря на то, что совсем рядом еще идут бои.

«Здание средней школы. Организован пункт раздачи гуманитарной помощи. Работает как Министерство по чрезвычайным ситуациям ЛНР, так и другие государственные и негосударственные структуры. Помощь подвозят постоянно. Люди получают её регулярно. Хотя, как вы слышите, бои идут, в принципе, недалеко». – комментирует происходящее Василий.