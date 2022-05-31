Уже пять европейских стран отказались платить за газ рублями

К Финляндии, Польше и Болгарии присоединятся Дания и Голландия, которым с 31 мая российский Газпром прекратит поставки газа. Правительства этих стран отказались платить за российские углеводороды в рублях в связи с тем, что доверие к другим валютам было скомпрометировано беспрецедентным воровством российских золото-валютных резервов, находящихся в Европе и США.
На эти пять европейских стран приходится 13% газового трафика в год. Формально они боятся нарушить наложенные на Россию международные санкции и передать под полный контроль России процесс оплаты. Со всеми этими странами у Газпрома были долгосрочные контракты, которые окажутся расторгнутыми. Но к осени, с приходом холодов, цены и условия новых договоров, при желании этих стран возобновить поставки российского газа, будут наверняка менее выгодными для потребителей.
Сейчас европейские гуманисты тешат себя надеждой оперативно наладить получение энергии благодаря альтернативным источникам. Но когда их народы буквально начнут замерзать этот гуманизм будет им предъявлен в виде протестов и отставок правительств.
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