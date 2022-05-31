На границе Киргизии и Казахстана образовались очереди фур с товарами

Аргументы Недели → В мире 13+

31 мая 2022, 16:29

Очереди из большегрузов на казахстанско-киргизской границе негативно влияют на взаимоотношения двух стран. Грузовые автомобили сутками стоят на КПП, товары простаивают и портятся. Киргизы обвиняют казахов в затягивании проверок, а те ссылаются на многочисленные нарушения правил перевозок со стороны Киргизии. Проблема была рассмотрена на высшем уровне: президенты обеих республик договорились о проведении модернизации контрольно-пропускных пунктов и уменьшении количества проверок.



В то же время казахские чиновники считают, что в заторах на границах виновата Россия, поэтому распоряжение Жапарова и Токаева проблему не решат. Предприниматели связывают пограничные пробки с общемировой ситуацией и торговыми войнами между членами ЕАЭ. Несмотря на гарантии свободы движения капитала, товаров, услуг и лиц в едином экономическом пространстве, конфликты возникают постоянно.



Урегулировать данный вопрос следует в Москве, а не Бишкеке или Нур-Султане, считает Кубатбек Рахимов, сопредседательствующий в казахско-киргизском деловом совете. Структура и принцип действия таможенного союза предполагают сбор и перераспределение налоговых сборов, при этом налоговый суверенитет отдельных стран сохраняется. Поскольку основным грузополучателем является российский рынок, а ставка налога там выше, перевозчики организуют нелегальные схемы, изменяя сопроводительные документы. Система таможенных сборов, по словам Рахимова, нуждается в либерализации и упрощении, а перевозки лучше осуществлять железнодорожным транспортом.



