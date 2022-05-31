Премьер Польши Моравецкий заявил, что ЕС стремится к отстранению Путина от власти

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31 мая 2022, 16:59

Матеуш Моравецкий премьер-министр Польши, портал правительства/ Global Look Press.com

Председатель правительства Польши Матеуш Моравецкий во вторник, 31 мая, сделал заявление о том, что целью Европейского Союза является отстранение российского президента Владимира Путина от власти. Об этом польский политики рассказал в интервью телеканалу Sky News.

«Он представляет грубую силу, а Россия — сверхдержава, и если в итоге Украина сохранится как суверенное государство, что является нашей единственной целью и причиной, по которой мы всячески поддерживаем Украину, то это будет наша победа», — цитирует слова премьера портал Niezalezna.pl.

Отмечается, что сделал это Моравецкий в кулуарах саммита Евросоюза, который прошёл в Брюсселе, где европейцы договорились о шестом пакете санкций против РФ.