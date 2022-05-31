Выработка ТЭС в Калининградской области упала на треть

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31 мая 2022, 16:17 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: pixabay.com

Как стало известно от экспертов, после прекращения экспорта электроэнергии из РФ в Литву, выработка электростанций в Калининградской области упала на 33.3% год к году. С 22 по 29 мая электростанции региона произвели 90.85 млн квт\ч при внутреннем потреблении 90.02 млн квт\ч. С начала 2022 года выработка в энергосистеме области достигла отметки в 2.91 млрд квт\ч. Внутренний спрос составил 2 млрд квт\ч.

Поставки электроэнергии из России в страны Евросоюза полностью прекращены из-за невозможности проводить денежные расчёты на бирже Nord Pool. С 1 января по 21 мая этого года коммерческий экспорт из Калининградского региона в Литву составил примерно 750.69 млн квт\ч. Российский оператор «Интер РАО» подтвердил представителям СМИ остановку экспорта.

Калининградская область считается энергоизбыточным регионом. Его установленная мощность ровняется 1.9 ГВТ при максимуме потребления в 810 МВТ, согласно отчёту СО за 2021 год. Базовая станция области – Калининградская ТЭЦ-2 на 900 МВТ. С 2017 по 2020 годы построили ещё три газовые ТЭС и одну угольную. Как сообщали в «Интер РАО», строительство четырёх новых станций обошлось в 100 млрд рублей без НДС.

Стоит также отметить, что тарифы для потребителей Калининградской области и объём надбавки для ценовой зоны непосредственно зависят от объёма поставок за границу.