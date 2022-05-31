Минобороны РФ представило кадры работы РСЗО «Град» по военным объектам Украины

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31 мая 2022, 15:51

В СРФ, РСЗО, MOD RF/ Global Look Press.com

Министерство обороны Российской Федерации обнародовало в сети видеокадры с ночной работой РСЗО «Град» по военным объектам украинских боевиков во время спецоперации по защите Донбасса и демилитаризации украинской территории. ФАН представил во вторник, 31 мая, этот видеосюжет на своих страницах.

В сюжете показано, как артиллеристы ЗВО располагаются на огневой позиции и бьют по выявленным объектам артиллерии и позициям противника. Сразу после нанесения удара по ВСУ РСЗО покидают позиции, чтобы произвести перезарядку установок и занять новую позицию.

Ранее стало известно, что российские войска оттесняют противника к окраинам Харькова. На подступах к Славянску и Лисичанску идут ожесточённые бои. Лисичанск практически взят в кольцо, В Северодонецке всушники остались только в промзоне.