Байден укрепил латиноамериканское объединение ALBA своим пренебрежением

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31 мая 2022, 14:28

В Гаване состоялся внеплановый саммит ALBA–TCP. В этот альянс входят Венесуэла, Куба, Боливия, Никарагуа, а поводом для встречи стал отказ Джо Байдена приглашать эти страны на июньский Саммит Америк. Выступая во Дворце революций, участники резко осудили действия американского президента и заявили, что единство латиноамериканских народов нерушимо.



Созданное в 2004 году объединение ALBA сейчас испытывает определённые трудности и проходит проверку на прочность. Альянс – детище Фиделя Кастро и Уго Чавеса, его основой были энергетические ресурсы Венесуэлы. Боливия, Эквадор, Куба и Никарагуа в обмен на нефть заключали договоры о сотрудничестве в сферах образования, медицины, спорта, культуры. Организация установила дружественные отношения с Россией, повестка ежегодных встреч глав государств всегда была антиамериканской.



Сейчас прежнего единства не наблюдается. Эквадор по идеологическим мотивам из альянса вышел, Куба расширяет партнёрство с США, восстанавливает экономические и дипломатические связи, а Венесуэла испытывает трудности из-за снижения мировых цен на нефть. Кроме того, умерли идейные вдохновители проекта. Тем не менее запас прочности у ALBA есть, а действия Байдена могут поспособствовать возврату латиноамериканских стран к более тесному контакту.



