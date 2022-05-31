Вода становится нефтью

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31 мая 2022, 10:13

Дефицит воды на Ближнем Востоке и в Азии может привести к локальным войнам. Любовь к фисташкам, сельское хозяйство и жара исчерпывают последние водные ресурсы региона.



В Сербии прошла международная конференция в числе вопросов повестки дня которой затрагивалась проблема нехватки водных ресурсов государств, входящих в регион Ближнего Востока и Северной Африки.



Ближе всего в зоне риска находится Иран. Причём, оттуда сигналы тревоги поступают последние 10 лет. Причины для этого накопились в единый массив. Климатические тенденции, рост населения и площадей посевов, постепенно приходящая в негодность инфраструктура.



Но есть ещё одна интересная деталь. В число основных статей экспорта Ирана входят орехи, а именно фисташки. А они потребляют много воды, которую начали закачивать из подземных источников. Итог неутешителен – оседание слоёв земли, провалы и засоление плодородной почвы. Частично решить проблему помогает строительство плотин. Но жара даёт о себе знать и происходит сильное испарение. В результате из-за нехватки воды периодически вспыхивают массовые волнения среди крестьян, перерастаемые нередко в потасовки.



В конфликтную ситуацию включились и соседние страны. Например, в начале текущего года возник спор между Тегераном и Кабулом по поводу ресурсов реки Гильменд. Отдельная группа претензий выдвигается и в адрес Турции.



Участники прошедшего саммита выразили единодушие в том, что Ирану нужно выработать собственную программу по разрешению водного кризиса. К её реализации могли бы подключиться Сирия и Ирак. Предложено также создать координирующий орган, ответственный за выработку общей стратегии.