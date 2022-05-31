Арестович о затягивании поставок РСЗО из США: Вашингтон дождётся образцово-показательную истерику Киева

Киев никак не дождётся от Вашингтона поставок ракетных систем залпового огня и начинает «терять терпение». Как заявил советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович, власти США дождутся «образцово-показательную истерику», если не ускорят поставку республике тяжёлого вооружения.
«Решение о комплексах будет приниматься в ближайшее время, и мы поймем, поставляют их или нет... Не дадут — тогда устроим образцово-показательную истерику», − цитирует RT слова Арестовича.
Как сообщала ранее The Washington Post со ссылкой на неназванные источники, администрация Байдена всё ещё не отказалась от мысли о поставках Украине РСЗО, однако речь идёт о системах ближнего действия, удары не большие расстояния исключены.