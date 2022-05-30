Зеленский выговорил главам государств ЕС, что прошло 52 дня, а шестой пакет санкций против России так и не введен в действие

Аргументы Недели → В мире 13+

30 мая 2022, 22:17 Источник: ТАСС

В. Зеленский, фото из соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник возмущенно выговорил главам государств и правительств стран Европейского союза из-за того, что шестой пакет санкций против России до сих пор не введен в действие.

Сегодня Зеленский выступал перед европейскими политиками дистанционно. Видеозапись его обращения к европейским политикам опубликована в его Telegram-канале.

Украинский президент говорит, что пятый пакет санкций был введен 8 апреля, и с тех пор прошло уже 52 дня. Как полагает Зеленский, необходим прогресс в санкциях, "чтобы заставить Россию искать мира с Украиной".

Он подчеркнул, что "компромиссов за счет суверенитета и территориальной целостности Украины быть не может".

Принятие шестого пакета санкций тормозит невозможность стран Евросоюза достичь компромисса из-за нефтяное эмбарго. Запрет на импорт сырой нефти из Россмм предлагается ввести через полгода после вступления шестого пакета в силу, на импорт нефтепродуктов - с 2023 года. Против данных мер выступает Венгрия и ряд других стран, власти которых уверены - принятие таких санкций станет катастрофой для экономики Европы.