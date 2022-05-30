Китайские боевые самолеты вошли в опознавательную зону Тайваня

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30 мая 2022, 21:13

Фото: pixabay.com

Тайвань сообщил, что его воздушное пространство было нарушено. 30 мая 30 боевых самолетов ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня.

Количество самолетов было рекордным. Это говорит о том, что недовольство Китая нарастает. В зону ПВО Тайваня вошли два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, восемь истребителей J-11, шесть J-16, четыре J-10, два истребителя Су-35, два Су-30 и шесть Y-8.

По мнению экспертов, Китай таким образом добивается истощения и без этого ограниченных ресурсов тайваньских ВВС, которым каждый раз приходится поднимать свои самолеты. Подобные действия в любой момент могут перерасти в реальную атаку.